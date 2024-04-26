Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile de biraraya geldi.

Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki görüşmeye Metin Feyzioğlu’nun yanısıra elçilik müsteşarları ve askeri erkan da katıldı.

Ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanı Güler’e ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç eşlik etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüşmüştü. Güler ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini de ziyaret etmişti.

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