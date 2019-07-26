Proje ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne’de Bazı bölgelere elektrik yok

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne’de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Lapita Hotel Bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesi’nde 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; lektrik enerjisi kesik olacak. Öte yanda, 08.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında; Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy mezarlık bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak