Polis Genel Müdürlüğü'nce, trafik bilincinin artırılması ve kazaların önlenmesine yönelik her yıl düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri, 13-19 Mayıs arasında "Trafik kuralları hayat kurtarır" sloganıyla yapılıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre, etkinliklerle trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekilerek trafik bilincini artırmak amaçlanıyor.

Bu çerçevede Trafik Müdürlüğü’nde görevli yetkililer, televizyon ve radyo programlarına katılarak halkı aydınlatıcı bilgiler verecek, trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı afişler asılacak, reklam panolarında hafta boyunca trafikle ilgili uyarıcı görseller sergilenecek.

Lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere trafik konusunda farkındalık eğitimleri verilecek, trafik denetimeri sırasında araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan araç parfümleri dağıtılacak.

GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içinde üçer kez olmak üzere, trafik sloganı içerikli SMS’ler gönderilecek.

Açıklamada, “Unutmayın, trafik kuralları hayat kurtarır. Kazasız günler ve güvenli sürüşler dileriz.” ifadeleri kullanıldı.