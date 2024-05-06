Polis tarafından 2023 yılında yapılan trafik denetimlerinde yasal hız sınırına uymayıp süratli araç kullandığı tespit edilen toplam 31 bin 835, 2024 yılında ise (01 Ocak - 05 Mayıs 2024) toplam 17 bin 151 araç sürücüsü, süratli araç kullanmaktan rapor edildi.

Ayrıca, 2023’te 15, 2024’te ise 10’nu ölümle neticelenen trafik kazaları, yine süratli araç kullanma sonucu meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan rutin trafik denetimlerinde sürücüler tarafından birçok trafik kuralının ihlal edildiğinin denetim sonuçlarına yansıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, trafik suçlarıyla kazaların önlenmesine yönelik 15 - 28 Nisan tarihleri arasındaki periyotta trafikte ışık ihlali ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı denetimlerinin yapıldığı ve sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

29 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında, ilçe polis müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, yasal hız sınırına uymayıp süratli araç kullanan sürücüler üzerine yoğunlaşıldığı ve ülke genelinde toplam bin 677 araç sürücüsünün süratli araç kullandığı tespit edilerek rapor edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu yasal hız sınırına uymayıp süratli araç kullandığı tespit edilen toplam 31 bin 835 araç sürücüsü rapor edilirken, 2024 yılında ise (01 Ocak - 05 Mayıs 2024) toplam 17 bin 151 araç sürücüsü, süratli araç kullandığı tespit edilerek rapor edildi.

Ayrıca, 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında, 15’i ölümle neticelenen olmak üzere, toplam 1004 trafik kazası süratli araç kullanma sonucu meydana geldi.

2024 yılında ise meydana gelen trafik kazalarında 10’u ölümle neticelenen olmak üzere, toplam 538’inin de yine süratli araç kullanma sonucu meydana geldiği tespit edildi.”

Açıklamada, trafikte polis denetimlerinin her konuda devam edeceği hatırlatıldı, tüm sürücüler trafik kurallarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlayamaya davet edildi.