Halkın Partisi (HP), hükümete güvenlik açıklarının kapatılması için acil tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

HP'den yapılan açıklamada, “Son altı ayda üç farklı suikastçının silahlarıyla yakalanması ülkedeki güvenlik açığını ortaya koyuyor” denildi.

Açıklamada, "geçtiğimiz günlerde bir tetikçi TIR içerisinde saklanarak Mağusa Limanı’ndan ülkeye girdi" denilerek, limanda bulunan mobil X-Ray tarama sistemine rağmen bu kişinin ülkeye nasıl giriş yaptığı sorgulandı.

“X-Ray cihazları çalışmıyor mu, yoksa hiç mi kullanılmıyor?” sorusu dile getirilen açıklamada, aynı cihazların daha önce kara para girişine yönelik bir ihbar sonrasında yapılan araştırmalarda da etkisiz olduğu hatırlatıldı.

Halkın Partisi, silahlı kişilerin "ülkeye rahatça giriş yapmasının" sadece suikast girişimleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda uyuşturucu, kara para ve diğer yasa dışı faaliyetlerin de önünü açtığını öne sürdü.

HP, hükümetin güvenlik sorunlarına karşı “vurdumduymaz” bir tavır sergilediğini ileri sürdü. Açıklamada, artan olayların toplumu ciddi şekilde endişelendirdiği kaydedildi.

Parti, hükümete çağrıda bulunarak yaşanan olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Güvenlik açıklarının kapatılması için acil tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.