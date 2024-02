Lefkoşa Türk Belediyesi, nitelikli ve sürdürülebilir gelişim ile dönüşüme katkı sağlayacak ve 9 ihaleden oluşan Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi için ihale sürecini tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) tarafından finanse edilen ve toplam 87 Milyon TL yatırım bedeline sahip proje ihalesinde imzalar atıldı.

Toplu imza töreninde açılan ihaleleri kazanan şirketler Necat & Zorlu Ltd, Eurowater Treatment & Pool Systems, Hakkı Talhaoğlu Elek. Müt., Gür-So Technical Ltd, Ali Peker Parke Büz İşletmeleri, Siba İthalat İhracat Ltd ve Gerçek İnşaat yetkilileri yer aldı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada LTB Başkanı Mehmet Harmancı, proje içeriğinde kanalizasyon, yağmur suyu drenaj, kaldırım, kamusal alan, çevre düzenlemesi ve su hattı yenilemesi bulunduğunu belirtti.

5.3 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 600’den fazla hane kanalizasyona bağlanacak

İhaleler kapsamı içerisinde yer alan kanalizasyon yatırımı, toplam 5,3 kilometrelik alanda 600’den fazla hanenin ana kanalizasyon sistemine bağlanmasını içeriyor. Ortaköy bölgesinde kanalizasyona bağlanmamış 2 bölgenin kanalizasyon sorunu çözülürken, Metehan bölgesinden Mehmet Akif Caddesi’ne giden yolun kuzeyi ve güneyi kanalizasyon sistemine bağlanacak.

1.1 Kilometrelik Yağmur Suyu Dreaj

İmza kapsamında gerçekleştirilecek diğer yatırımlar arasında yağmur suyu drenaj ve kaldırım çalışmaları olacak. 1,1 km’lik yatırım planı ile Başbakanlık Işıklarından Kemerli Çarşı’ya kadar olan kısımda mevcut yağmur suyu drenaj hatları güçlendirilirken, eksik olan alanlarda da yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

Başbakanlık Işıklarından Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametinde 5.300 metre kare kaldırım

Başbakanlık Işıkları’dan Dereboyu olarak da bilinenn Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Gültekin Şengör Sokak’a kadar olan alanda 5.300 metre kare yeni kaldırım çalışması yapılacak.

Ülkenin en önemli akslarından Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişime katkı sağlanacak

Altyapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte üst yapı çalışmalarına geçilecek. Mehmet Akif Caddesi’nin çehresinin değişimini başlatacak ve günlük yaşamı hem daha mobil hem de daha yeşil kılacak yeni kamusal alanlarla şehir mobilyaları, yeşillendirme ve ağaçlandırma, aydınlatma armatürleri yanında bir de Seyir Terası ile bölgedeki yatırımın kapsamı genişletilecek.

Ülkenin en önemli ekonomik akslarından olan Mehmet Akif Caddesi’nde, nitelikli gelişim sağlanması amacı ile yayaların rahat dolaşımı ile yeni yaratılacak kamusal alanlar yaratılacak ve böylece cadde daha modern bir yapıya sahip olacak.

Cadde boyunca kamusal alanlar genişletilip düzenlenirken şehir mobilyaları (banklar, çöp bidonları, saksılar) yerleştirilecek, yeni ve çevreci aydınlatma armatürleri takılacak.

Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak Kanlıdere projesinde de öngörülen seyir teraslarından bir tanesi Dereboyu trafik ışıkları olarak bilinen bölgede yer alacak.

6.7 kilometrelik su hattı yenilemesi

Yapılacak bir diğer önemli yatırım su hatlarıın yenilenmesinde olacak. 6.7 km’lik bir yenilemeyi kapsayan proje içerisinde bir de yeni pompa istasyonu yer alıyor.

Proje kapsamında Ortaköy’de askeri bölgede kalan ve eskimiş olan ana su hattının taşınacak ve yenilenecek.

Şehrin batı kısmında yer alan Kumsal, Köşklüçiftlik ile Ortaköy hattını besleyen 50 yıllık şebekenin tamamen yenilenmesi sağlanacak, yapılacak yeni su şebekesi sayesinde de Kermiya bölgesine yüksek basınçlı ve yeterli temiz suyun temini sağlanacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında yeni açılan şehit çocuğu arsalarına ulaştırılacak su ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanacak.