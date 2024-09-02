Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu. Tüm Türkiye’yi gururlandıran tablo, sosyal medyayı da salladı. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni 30 Ağustos’ta, Deniz ve Hava Harp Okullarının Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni ise 1 Eylül’de düzenlendi. Kara Harp Okulu’ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu’ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu’ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Birinci olan teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu herhangi bir tesadüf değil, kızlarımızın gerçekten Harp Okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz, buralardaki alınan netice” diye konuştu. Erdoğan, “Bu tabi bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır. Başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada hesabından, birincilikle mezun olan kadın teğmenlerin fotoğraflarını paylaşarak “Havada, Karada, Denizde kadınlar en önde!” mesajını paylaştı. Bakan Göktaş Teğmen İkra Kuyumcu, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen Şeyda Yıldırım’ın Türkiye’nin öncü kadınları arasında yerini aldığını belirterek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez tüm dönem birincilerinin kadın olmasından ötürü kendilerini ayrıca tebrik ediyor, onların nezdinde Türkiye Yüzyılı idealini yücelten tüm kadınları selamlıyorum” ifadelerini kullandı.