Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak, Bulgaristan’da düzenlenen “Balkan Ülkeleri Edebiyat Buluşması”na katıldı.

Davetli olarak gittiği “Balkan Ülkeleri Edebiyat Buluşması”nda yazar Hasan Çakmak kültür sanat alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

“Balkan Ülkeleri Edebiyat Buluşması”na Balkan ülkeleri haricinde Kıbrıs ve Türkiye de davet edildi.

Yazar Hasan Çakmak bu yıl 35. kez düzenlenen Balkan Ülkeleri Edebiyat Buluşması’nda yazmış olduğu kitapları, Kıbrıs kültürünü ve Sanat Kıbrıs Gazetesi’nin yayınlanma amaçlarını anlattı.

Bulgaristan Kırcaali Belediyesi’nin desteği ile Ömer Lütfi Halk Kültürevi Derneği’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikler dizisine ilk kez Kıbrıs katılım gösterdi.

80. Doğum Günü

Balkan Ülkeleri Edebiyatçıları arasında önemli bir yere sahip şair, yazar ve çevirmen Rüstem Aziz’in 80. doğum günü nedeniyle şiirlerin okunduğu özel bir bölüm gerçekleştirildi.

Sanat Kıbrıs Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapan uluslararası yazar Rüstem Aziz için düzenlenen etkinlikte yazar Hasan Çakmak Rüstem Aziz’e tüm katılımcılar adına plaket takdim etti.

Etkinliğin sonunda yazar Hasan Çakmak ve Rüstem Aziz katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Yazar Hasan Çakmak Bulgaristan’ın Kırcaali şehri öncesinde Kosova’nın Prizren ve Kuzey Makedonya’nın Üsküp (Skopji) şehirlerinde kitaplarını imzalamış ve konuşmalar yapmıştı.

Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Bulgaristan sonrasında Gagavuzya’da kitaplarını imzalayacağı etkinliğe katılacak.