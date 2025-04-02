UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Genç TV’de yayınlanan Alternatif Gündem programında Didem Gürses’in sorularını yanıtladı. Programda, okullarda yaşanan başörtüsü tartışmalarına ve sosyal medyada yükselen ayrıştırıcı söylemlere değinen Taçoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Taçoy, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştığını vurgulayarak, “Bu ülkede Kıbrıs Türkü, İngiliz’in de Rum’un da zulmünü yaşadı. Ancak ne bayrağından vazgeçti, ne dilinden ne de dininden. Atatürk’ün çizdiği yolda ilerledi,” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü konusunda İlahiyat Koleji’ni işaret eden Taçoy, bireylerin bu tür alternatifleri değerlendirebileceğini belirtti. Yasakların Kıbrıs Türk halkında ters etki yaratacağını savunan Taçoy, “Kıbrıs Türküne yasak koyduğunuz müddetçe, buna karşı gelir. Kıbrıs Türkü özgürlüğü öğrenmiştir, yaşamıştır. Ona yasak koymayın. Zorlamayın, aksi halde tepki gösterir,” dedi.

Sosyal medyada yer alan ayrıştırıcı söylemleri de eleştiren Taçoy, “Düşünce özgürlüğü ayrı bir şeydir. Ancak bazı kişiler tarafından ‘Git, güneyde yaşa’ gibi söylemler dile getiriliyor. Peki, karşınızdaki de size ‘Geldiğin gibi geri git’ derse ne olacak? Bunun sonunda çatışma çıkar. Bu tür çatışmaların yaşanmaması için herkesin ırkçılıktan ve ayrıştırıcı söylemlerden uzak durması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Okullardaki kıyafet yönetmeliğine de değinen Taçoy, “Okullarımızın üniformaları ve kuralları bellidir. Sendikaların tutumunu da tasvip etmiyorum. Ancak toplumsal olarak belirlenen kurallara uymak zorundayız,” şeklinde konuştu.