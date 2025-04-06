Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyaretinde, “Türkiye hazırsa, deniz yetki alanlarını sınırlandırmaya hazırız” şeklinde Türkiye’ye çağrı yapmasını “beyhude bir çaba” olarak değerlendirdi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Rum Lider Nikos Hristodulidis’in kendi ülkesine yatırım çekme amacıyla gittiği ABD’de yürüttüğü temasların kendi kamuoyunda ilgi görmemesi nedeniyle, konuyu dönüp dolaşıp Kıbrıs sorunu ve Türkiye’ye getirmesini trajikomik bir durum olarak nitelendiriyoruz. Son olarak Türkiye’ye çağrı yapması ve ‘Eğer Türkiye de hazırsa, adanın kuzey batısındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için görüşebiliriz’ demesini de beyhude bir çaba olarak yorumluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rum tarafına, Kıbrıs Adası ile paylaşımda, muhatabının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “Her platformda, ayaküstü sohbeti diplomasi zaferi diye tutturmaya çalışan Rum Liderin, bu açıklamasının da bir anlamı olmadığı aşikardır” dedi ve ekledi: “KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri koruma noktasında geri adım atmayacaktır.”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde, Doğu Akdeniz’de petrol arama işlerinde müzakere masalarında Kıbrıs Türk tarafınca Güney Kıbrıs’a iş birliği önerilerinde bulunulduğunu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda enerji konferansı önerisi yaptığını da hatırlatan Hasipoğlu, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Gelgelelim, Güney Kıbrıs hiçbirine yaklaşmamış ve kendilerinin adanın tek hakimi olduklarını iddia etmeye devam etmişlerdir. ‘Adanın tek egemeni benim, bir gün çözüm olursa size payınızı veririm’! anlayışından vazgeçemeyen Rum tarafının sözde diyalog gösterilerine kamuoyunun karnı toktur. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar müzakere masasından hiçbir zaman kaçmamış, iki halkın menfaatine olacak şekilde iki devletin iş birliği için samimi çabasına devam edecektir. Rum Liderin, paylaşım samimiyeti ise, öncelikle ara bölgedeki elektrik projesi, yeni sınır kapılarının açılması ve iş birliği modellerini benimsemesi ile belli olacaktır.”