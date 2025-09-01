Hava Sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 – 8 Eylül tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu, cumaya kadar sabah saatleri yer yer sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.