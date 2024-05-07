Hava bu hafta boyunca açık ve az bulutlu, zaman zaman ise parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 7-13 Mayıs tarihleri arasında havanın genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 30-33 ºC ve sahillerde 26-29 ºC, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 26-29 ºC ve sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.