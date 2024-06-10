Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Adıyaman’da görüşülecek İsias Otel davası nedeniyle yarından itibaren eyleme üç gün ara verdi. Hayvan üreticileri, 14 Haziran Cuma günü yeni yol haritasını belirleyeceklerini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, birlik binasında yaklaşık bir saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Naimoğulları, “Türkiye’de ‘İsias Otel’ davası görüşülecek. Siyasiler, oraya gidecek. Muhataplarımız perşembe günü dönecek. İsias Otel davası bizim için çok önemli bir konudur.” dedi.

İsias Otel davası nedeniyle eyleme üç gün ara verdiklerini kaydeden Naimoğulları, 14 Haziran Cuma günü yeni yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.