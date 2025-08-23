3 gün boyunca devam eden Hediyem Su 2025 Altyapı Plaj Voleybolu Şampiyonası bu akşam oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Şampiyona 4 kategoride toplam 67 takımın katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca oynanan 86 maç sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Müsabakalar öncesinde, bugün hayatını kaybeden KKTC Voleybol Federasyonu çalışanı Fehim Sözer anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, tüm kategorilerde en iyi oyuncu ödülleri sahiplerini buldu.

Ayrıca birinci olan takımlara 3 bin TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Ödüller, Hediyem Su kurucuları Sevim Küçük, Mustafa Küçük, Hayri Küçük, Hasan Küçük, Enver Mamülcü, Başkan Enever Kaya ve Asbaşkan Buran Atakan tarafından verildi.



EN İYİ OYUNCULAR: