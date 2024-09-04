Halloumi/Hellim konusunda Gayri Resmi Çalışma Grubu ikinci dönem üyeliği için başvuru süreci başladı. Başvurular 6 Ekim’e kadar kabul edilecek.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği'nden yapılan duyuruda, Temmuz 2022'de kurulan Çalışma Grubu, AB kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifika programına dahil olma süreci, deneyim paylaşımı ve PDO’lu Halloumi/Hellim kontrol sistemini takip etmek maksadıyla kurulmuştu.

Çalışma Grubu, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından eşit sayıda, 10 üyeden oluşuyor. Çalışma Grubu üyeleri Ticaret Odası, çiftçi örgütü, Halloumi/Hellim üretimi yapan süt işletmesi veya ilgili meslek veya sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşuyor.

İlk dönemin toplantıları ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler, başvuru çağrısı, görev tanımı belgelerine ec.europa.eu sitesinden erişilebilir.