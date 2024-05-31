Her Daim Doğa Dostları, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği, ormanların temiz olmasına dikkat çekmek ve kirliliğin yangın çıkma olasılığını artırdığını vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenliyor.

Her Daim Doğa Dostları'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün yarın saat 07.00’de Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajından başlayacağı, Salamis ormanlarındaki Gökmen Noyan parkurunda devam ederek başlanılan noktada sonlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Ormanlarımız temiz kalmalı” diyen yurttaşların etkinliğe katılmasının beklendiği belirtildi.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ, orman kirliliği ve yangın olasılığı arasındaki ilişkinin, çevre sağlığı ve ekosistem yönetimi açısından önemli bir konu olduğunu kaydederek, “Orman kirliliği, orman ekosistemlerine zarar veren insan aktiviteleri ve doğal süreçler nedeniyle oluşan kirlilik anlamına gelir. Bu kirlilik türleri arasında hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve katı atıklar bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.