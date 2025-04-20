Hindistan'da binlerce Müslüman, vakıf mülklerinde merkezi hükümetin kontrolünü genişletmeyi amaçlayan "Vakıf Yasası" mevzuatında yapılan son değişiklikleri protesto etti.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde Vakıf Yasası'ndaki değişikliklere karşı gösteriler düzenlendi.

Vakıf Yasası'ndaki mevzuat değişikliğini protesto eden Müslümanlar ayrıca konuya ilişkin yüksek mahkemeye onlarca dilekçe sundu.

Müslümanlar, dilekçelerde Vakıf Yasası'ndaki değişikliklerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararın geri çekilmesini talep etti.

Göstericilerden Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin'in (AIMIM) lideri Asaduddin Owaisi, yasa geri çekilene kadar ülke genelinde barışçıl gösterilerin devam edeceğini söyledi.

- Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyordu.

Yasada yapılan değişikliklerle, hükümete din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı verilmesi hedefleniyordu.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan Vakıf Yasası'ndaki değişiklikler, 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayını almasının ardından 8 Nisan'da yürürlüğe girerek yasalaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Batı Bengal eyaletinde ise "Vakıf Yasası" nedeniyle çıkan olaylarda 118 kişinin gözaltına alınmıştı.