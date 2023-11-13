Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 40 işçi mahsur kaldı.

ANI News'un haberine göre, Uttarakhand Polis yetkilisi Arpan Yaduvanshi, yaptığı açıklamada, Silkyara'yı Dandalgaon'a bağlamak için yapımı devam eden tünelin bir kısmının çöktüğünü bildirdi.

Yaduvanshi, çöken tünelin içerisinde ilk belirlemelere göre mahsur kalan 36 kişinin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan eyalet yetkilisi, enkazda 40 işçinin mahsur kaldığının düşünüldüğünü, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedariki yapıldığını ifade etti.

Yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkili, enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı.

ANI'nin haberine göre ise Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami olay yerini ziyareti sırasında, "Kurtarma operasyonu ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Gıda malzemesi tedariki sağlandı. Uzmanlarla görüşüyoruz ve soruşturma sürüyor. Önceliğimiz herkesin güvenli şekilde kurtarılması." dedi.