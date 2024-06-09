Hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı.

Akıncılar’da Margo Çiftliği Mevkiinde bulunan Yusuf Parıldak’a ait ağıldan 7 Haziran’da 4 kuzunun çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen E.D.(E-19) tutuklandı.

Çalıştığı Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastanede sattığı ürünler karşılığında müşterilerden temin ettiği 15 bin TL nakit parayı çaldığı belirlenen  B.İ.(E-45) tutuklandı. Olay 2024 yılı Şubat ayı ile 4 Haziran tarihleri arasında yaşandı.

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Gönyeli’de 4 Haziran’da bir evden 4,900 TL para çalınması olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen ve aranan Y.B.(E-50) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Burhan CANBAZ