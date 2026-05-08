Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin, halkın iradesini yansıtmadığını ileri sürerek, bir an önce seçime gidilmesinin, memleketin geleceği için zorunluluk olduğunu savundu.

HP’den verilen bilgiye göre, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu "Sabah Baskısı" programına konuk olan Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, Halkın Partisi’nin ideolojisini “temiz siyaset, temiz toplum, aydınlık bir gelecek, liyakat, ilkeler ve sosyal adalet” üzerine kurduklarını kaydetti.

Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını savunan Alas, “Acı reçeteye ihtiyaç var ancak hükümete duyulan güvensizlik bunu zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Hükümetin halktan kopuk ve topluma kulağını kapatarak ilerlediğini savunan Alas, şeffaflık ve tüm paydaşlarla iş birliği içinde çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

-“Tarımsal üretimde yeni bir vizyona ihtiyaç vardır”

Programda tarım sektörüne de değinen Alas, narenciye üreticilerinin pazar bulamama ve üretimden kopma noktasına geldiğini savundu. İklim değişikliği ve su kıtlığı nedeniyle alternatif bitki türlerine ve niş ürünlere yönelmek gerektiğini ifade eden Alas, bu şekilde farklı pazarlara ihracat şansının artacağını ve bunun da ülkeye katma değer kazandıracağını belirtti.

Alas, halkın yönetime güveninin ancak doğru icraatlarla yeniden inşa edilebileceğine işaret ederek, bunun yolunun da bir an önce seçimle halk iradesini yönetime yansıtacak bir hükümetten geçtiğini dile getirdi.