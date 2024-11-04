Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD Başkanı Joe Biden’le gerçekleştirdiği görüşme ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi “rahatsız ettiği” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis-Biden görüşmesi ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi konusunda Türkiye yönetiminin henüz resmi bir açıklama yapmamış olmasına karşın Türk basınının konuya ilişkin haberlere yer verdiğini aktardı.

Türkiye’de yayınlanan “Cumhuriyet” gazetesinde yer alan bir habere atıfta bulunan gazete, Türkiye’nin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinden rahatsız olduğunu ve ABD’nin tarafsızlık yaklaşımının ortadan kalktığına inandığını öne sürdü.

“Cumhuriyet” gazetesinin yorum haberini geniş şekilde yansıtan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine açıklamada bulunduğunu ve Güney Kıbrıs ile ABD ilişkileri arasında çok yakında gelişmeler yaşanmasının beklenmesi gerektiğini yinelediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “ABD ile güvenlik ve savunma konularındaki iş birliğini kurumsallaştıracak ve güçlendirecek belirli gelişmelerin çok yakında açıklanmasının beklendiğini” belirtirken, savunma ve güvenlik konularının yansı sıra, kendisinin FBI’dan bir grubun Güney Kıbrıs’a gelmesi yönündeki talebine ABD’nin olumlu karşılık vermesiyle, yolsuzluk alanında da iş birliğinin geliştirileceğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, enerji konusunda işbirliği yapılması konusunun da büyük önem taşıdığını, Biden’le görüşmesinde, sadece “Chevron” ve “Exxon” şirketlerinin yatırım yaptığı doğal gaz alanında değil, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında elektrik kablosu döşenmesi ve yenilenebilir enerji konularında yatırımlar yapılması konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.