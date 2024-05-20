Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi” konusunu ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüştü.

İlk olarak “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi” konusu ele alınarak adayların yasada aranan niteliklere haiz oldukları oy birliği ile onaylandı ve Genel Kurula sevk edildi.

Komite toplantısına davetli olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Başkanı katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ardından komite Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısını ele alarak genel görüşmesini yaptı, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.