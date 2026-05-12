Hürmüz Boğazı'nda 11 Mayıs'ta son dokuz gündeki en yüksek ticari gemi geçişi görüldü.

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler'in verilerinden derlediği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'ndan dün kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi geçiş yaptı.

Bu sayı, 2 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan 14 gemi geçişinin ardından kaydedilen en yüksek geçiş oldu.

Boğaz'dan dün geçen 10 geminin 5'i Körfez'den çıkarken diğer 5'i de Körfez'e giriş yaptı.

Söz konusu gemilerin 7'si kuru yük, LPG, temiz petrol ürünleri ve tahıl yüklü halde Boğaz'ı geçti.

Gemilerin çoğu İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasında hareket ederken Arjantin'den gelen Star Nasia ve Kanada'dan gelen Star Despoina İran'a tahıl taşıdı.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri ABD/İsrail-İran savaşı öncesindeki döneme göre halen yüzde 95'e yakın düşük seyretmeye devam ediyor.