Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, “Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite ilk olarak, “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite daha sonra, gündeminde bulunan “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, son olarak “Personel Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.