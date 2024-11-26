Polis, Alsancak’ta kalmakta olduğu siteye ait bahçe içerisinde ölü olarak bulunan Eda Kuş (K-41) ile Haspolat’ta evinde hareketsiz olarak bulunması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Demir’in (K-15) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Eda Kuş’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “by passlı kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan Zeynep Demir’in yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “asfiksi (havasızlık)” sonucu olduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.