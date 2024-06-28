İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu (CWBC), toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların barış süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla pazartesi günü dayanışma toplantısı düzenliyor.

CWBC’den yapılan açık çağrıda, Ledra Palace Otel’de saat 17.00’de yapılacak toplantıya, tüm kadın örgütleri, inisiyatifleri, grupları ve bireyler davet edildi.

İrlanda Büyükelçiliği ve UNFICYP tarafından desteklen toplantıda, Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması, kadınların müzakere masasında tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması, müzakerelere toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi ve barış ile uzlaşma kültürünü teşvik ederek kadınların barışın inşasındaki rolünün güçlendirilmesi gibi konular ele alınacağı kaydedildi.

Katılım için “https://bit.ly/3RmShMP” adresinden kayıt yaptırmak gerektiği bildirilen etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin, CWBC’nin sosyal medya hesapları (Facebook - Cyprus Women Bi-communal Coalition, Twitter - cypwbc) veya [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebilecekleri belirtildi.