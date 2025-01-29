KKTC’de bugün ve dün meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, bugün saat 02.30’da Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu, yonca kavşağının Serdarlı-Geçitkale yol ayrımında meydana gelen kazada, Şeyhmus Bayhan (E-21) 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NZ 601 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, çelik bariyerlere ve trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Bayhan aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Araç, 6 metre derinlikteki dere yatağına düştü

Lapta’da, dün gece meydana gelen kazada ise, Emre Aşuluk (E-28) yönetimindeki GV 599 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla attıktan sonra yaklaşık 6 metre derinlikteki dere yatağına düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.