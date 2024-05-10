Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Gençler Atletizm Final Yarışmaları başladı. Elemelerde başarılı olarak finallere kalan liseler, Atatürk Stadı’nda başarılı olabilmek için mücadele ediyor. İlk gün çekişmeli müsabakalara sahne olurken, Kurtuluş Lisesi erkekler ve kızlarda takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Kurtuluş Lisesi’nin ardından Yakın Doğu Koleji kızlar ve erkeklerde ikinci sırada zirve yarışı veriyor. Erkeklerde Lefkoşa Türk Lisesi, kızlarda Hala Sultan İlahiyat Koleji ise üçüncü sırada ilk günü tamamladı. Gençler Atletizm Final Yarışmaları yarın (10 Mayıs 2024) yapılacak son gün yarışlarının ardından tamamlanacak ve şampiyonlar belirlenecek.

Genç Erkekler Takım Sıralaması

1. Kurtuluş Lisesi 461 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 450 Puan

3. Lefkoşa Türk Lisesi 418 Puan

4. Namık Kemal Lisesi 396 Puan

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji 387 Puan

6. Erenköy Lisesi 365 Puan

7. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 341 Puan

Genç Kızlar Takım Sıralaması

1. Kurtuluş Lisesi 286 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 255 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 216 Puan

4. Namık Kemal Lisesi 215 Puan

5. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 197 Puan

6. Girne Amerikan Koleji 141 Puan

7. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 137 Puan

8. Lefkoşa Türk Lisesi 108 Puan