İlk Kıbrıslı Türk kadın tenisçi Özel Vassıf, hayata gözlerini yumdu. 9 Şubat 1934 yılında dünyaya gelen, 15 yaşında İngiltere'de tenis ile tanışan, adaya döndükten sonra şampiyonlukları ve modern görüşleriyle Kıbrıs Türk kadınlarına öncülük eden Özel Vassıf, 90 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca tenisi yaymak için çalışan, antrenörlük ve eğitmenlik de yapan Vassıf, 1960 - 1983 yılları arasında katıldığı turnuvalarda birçok başarı elde etti. Kıbrıs'ı ulusal ve uluslararası arenada da temsil eden Vassıf, ada çapında şampiyonluk kazanan tek Kıbrıslı Türk kadın oldu. 8 Haziran 1980'de Kıbrıs Türk Federe Devleti çapında düzenlenen İlkbahar Tenis Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bunun üzerine Özel Vassıf, Türkiye'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'na da katılma hakkı kazandı. Vassıf, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında da Kıbrıs Türk Federe Devleti çapında düzenlenen benzer turnuvalarda şampiyonluğa ulaştı.

Özel Vassıf icin ilk tören Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nunda düzenlendi. Törende Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Eski Tenis Federasyonu Başkanı Saffet Barutçu ve Eski Milli Tenisçilerimizden aynı zamanda Özel Vassıf’ın arkaşı olan Ahmet Örek ve yakınları birer konuşma gerçekleştirdi. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, yaptığı konuşmasında, Özel Vassıf’ın sadece tenis için değil Kıbrıs Türk Toplumu için büyük bir değer olduğunu söyledi.

Eski Tenis Federasyonu Başkanı Saffet Barutçu ise yaptığı konuşmasında, Vassıf’ın hepimizi tenisle tanıştıran önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

Eski Milli Tenisçilerimizden aynı zamanda Özel Vassıf’ın arkaşı olan Ahmet Örek de konuşmasında, tenis camiasının büyük bir değerini kaybettiğini belirtti.

Aile yakınları da birer konuşma gerçekleştirdi.

Tenis Federasyonu'nunda düzenlenen törenin ardından , Vassıf’ın naaşı, İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi