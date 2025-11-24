Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, İmralı'ya gidilmesine yönelik oy çokluğuyla alınan karara ilişkin, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye'yi Suriye'de biz durdurduk" ve "Biz Türkiye ile anlaşmak istiyoruz" anlamına gelecek sözlerini nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün esas olduğunu, Suriye'nin kaderine, Suriye halkının karar vereceğini, bunu defalarca söylediklerini ve bugün de aynı noktada olduklarını vurguladı.

Erdoğan, "Suriye'deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Ülkemizin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz ama karşılaşırsak da gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

- "Bölgemizin her karışında barış, huzur ve güvenlik istiyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin, kimsenin toprağında, egemenliğinde gözünün olmadığını hep söylediğine dikkati çekerek, "Biz, Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere bölgemizin her karışında barış, huzur ve güvenlik istiyoruz. Bunu da hiçbir ayrım yapmadan herkes için, tüm halklar için istiyoruz. Aslında İsrail yönetimi bölgede attığı her adımın hem hukuksuz, hem de istikrarsızlık kaynağı olduğunu biliyor. Siz İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye'nin ne yaptığına odaklanın. Buradan zaten neticesini alırsınız. Biz, kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak, onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız." diye konuştu.

"ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya 28 maddelik bir barış önerisi sundu. Ama Ukrayna buna karşı, 'Egemenliğimiz için büyük tehdit', 'Kabul edilemez' diyor. Yine tarafların Cenevre'de buluşup konuşacağı da yazıldı çizildi. Sizin bu barış planına bakışınız nedir? Üzerinde uzlaşılabilir bir çerçevesi var mı sizce?" sorusu üzerine Erdoğan, Ukrayna'da barış için bir zemin oluşmasının uzun zamandır gayret gösterdikleri bir konu olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump ile de Ukrayna konusunda neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Adil barışa ulaşmanın yolunun da müzakereden, bir araya gelmekten geçtiği kanaatindeyiz. Şimdi ortaya konulan barış planının bir zemin olup olmayacağı tartışılıyor. Bu plan üzerinde anlaşma mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama nasıl? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Plan, tarafların meşru beklentilerini, güvenlik ihtiyaçlarını yeni istikrarsızlıklar doğurmayacak şekilde karşılarsa anlaşma mümkün olur. Biz uzlaşının, hemfikir olunan konularla, pozitif gündemle başlatılan bir müzakereyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Herkesi tatmin eden bir zemin oluşturulursa, kalıcı bir çözüm kapısı açılır. Adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerilerin müzakere edilerek başlaması, süreci olumlu şekilde etkiler. Türkiye olarak daha önce İstanbul'da nasıl önemli bir rol oynadıysak, bugün de aynı yapıcı tavrı sürdürmeye hazırız."

- "Komisyon, Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, oy çokluğuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırması ve CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararına ilişkin soru üzerine Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını eş güdüm içinde yürüttüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bizim Sayın Bahçeli'yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon, Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. "Terörsüz Türkiye" sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. 'Terörsüz Türkiye' menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz."

- "Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir"

Erdoğan, "Belediyelerin imkan ve kaynaklarının çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından kullanıldığına dair somut tespit, iddia ve iddianamelerle karşı karşıyayız. Öncelikle bu düzene bir idari ve yasal çerçevede neşter vurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunun tamamlayıcı kısmı da CHP eski Genel Başkanının son açıklaması. Kendisi CHP'nin rüşvet çarkının aktörleriyle anılmaması gerektiğini ve bu rüşvet iddialarından da arınması gerektiğini ifade etti. Yorumunuz ne olur?" sorusuna, milletin, belediyeleri yöneticilere emanet ettiği, oturdukları koltukların ve bulundukları makamların millete ait olduğu yanıtını verdi.

"Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir" ifadesini kullanan Erdoğan, kimsenin, milletin bir kuruşunu dahi çetelere ve çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir."

- "Bunlar, milletin durumu ile zerre kadar ilgilenmedikleri için çamur atmakla meşgul"

Erdoğan, "Deprem bölgesinde 350 bininci konutu teslim ettiniz. Asrın felaketinin ardından yıkılan şehirler hızla ayağa kaldırılıyor. Ama muhalefet burada da verilen sözlerin tutulmadığı ve yapılması gerekenlerin yapılmadığı şeklinde bir çıkışta bulunuyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, "Yıllardır milletimize bunların gözleri olduğunu ancak gerçekleri görmediklerini, kulakları olduğunu fakat hakikatleri işitmediklerini, dilleri olduğunu ancak doğruları söylemediklerini hep anlattık, anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

En son deprem bölgesinde 350 bininci konutun anahtar teslimini yaptıklarını, bunun sıradan bir rakam olmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halep oradaysa arşın burada. Gidin asrın felaketinin yıktığı şehirlerimizin nasıl ayağa kalktığını görün. Fakat bunlar oralara sadece oy istemeye gittikleri için, milletin durumu ile zerre kadar ilgilenmedikleri için çamur atmakla meşguller. Hatırlayın, seçim zamanı depremzedeler kendilerini seçmeyince onlara nasıl ağır hakaretlerle saldırdıklarını. Biz milletimize yapılan hiçbir şeyi unutmayız, unutturmayız. Daha millete temel belediyecilik hizmetini veremeyen CHP, çıkıp bize ahkam kesiyor. En büyük şehirleri trafiğe, susuzluğa mahkum eden, çöplerini toplayamayan CHP'nin sözüne milletim de asla itibar etmeyecektir."

- "Kendi yolumuzu çiziyoruz, kendi kaderimizi kendi ellerimizle inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "yükselen güç" olarak öne çıkabileceği başlıca stratejik gelişme alanlarına ve hangi alanlarda yeni hamleler planlandığına ilişkin soruya karşılık, Türkiye'nin dünyanın parlayan bir yıldızı olduğunu, ülkeyi her alanda kalkındırmak için gayret gösterdiklerini vurguladı. Bir ülkenin gücünün kendi ayaklarının üzerinde durmasıyla ölçüldüğüne işaret eden Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Kendi yolumuzu çiziyoruz, kendi kaderimizi kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız ve bunu harekete geçirmek için çaba gösteriyor, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Yüksek teknoloji, enerji, araştırma-geliştirme gibi alanlarda yerli üretim kapasitemizi artırmak, temel amaçlarımız arasında. Kendi tankımızı, uçağımızı, insansız hava aracımızı üretiyoruz. Sağlam bir aile yapısının korunmasını, aileye yönelik saldırıların bertaraf edilmesini son derece önemsiyoruz. Her alanda bugünü değil, geleceği, 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını özellikle düşünerek, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Nasıl, devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasında uçurum varsa, gelecek nesillere devredeceğimiz Türkiye de bugünün fersah fersah ilerisinde olacaktır."