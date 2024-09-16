İngiltere’de abur cubur reklamları “yasaklı içerikler” listesine eklenecek.

Euronews Türkçe servisinde yer alan bir haberde, İngiltere'de "çocuklar için güvenli olmayan materyallerin" yayınlanma saatinin 21.00 olduğu hatırlatılarak, Ekim 2025'ten sonra bu tanıma abur cubur reklamları da dahil olacağı belirtildi. Bu yasağın, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için uygulamaya konduğu ifade ediliyor.

Online reklamların da yağ, tuz ve şeker oranı yüksek ürünleri tanıtması kısıtlanacak.

İngiltere Halk Sağlığı Bakanı Andrew Gwynne, abur cubur reklamlarının “yasaklı içerikler” listesine ekleneceğini doğruladı.

Tüm bunlar, ülkenin genel sağlığını iyileştirmek ve İngiltere'nin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ücretsiz sağlık sistemi Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerindeki baskıyı azaltmak için yapılan halk sağlığı çalışmalarının bir parçası.

Gwynne bunun önlenebilir hastalıkların yarattığı baskıyla mücadele eden bir tedbir olduğunu açıkladı. Parlamento'ya yaptığı açıklamada, "Bu baskılardan biri de çocukları sağlıksız bir yaşama hazırlayan ve NHS üzerinde daha büyük baskılar yaratan çocukluk çağı obezite krizidir," dedi.

İngiltere'de her beş çocuktan biri ilkokula başlamadan önce (5 yaşında) aşırı kilolu ya da obezite sorunu yaşıyor. İlkokulu bitirdiklerinde (11 yaşında) her üç çocuktan birinde görülüyor.

Bu rakamlar, 2018-2020 yılları arasında 33 Avrupa ülkesinde 7-9 yaş arası çocukların yüzde 29'unun aşırı kilolu olduğunu ortaya koyan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Çocukluk Çağı Obezite Gözetim Girişimi (COSI) ile nispeten tutarlı.

Yeni seçilen İşçi Partisi hükümetinin abur cubur reklamlarını yasaklama taahhüdü, Başbakan Boris Johnson'ın bir önceki Muhafazakar hükümetin planının devamı niteliği taşıyor. Ancak Johnson'ın halefi Rishi Sunak, 2023'te uygulanacak planı bir ay erteleyerek 2025'e çekmişti.

Başbakan Keir Starmer ayrıca NHS için "reform olmadan daha fazla para olmayacağını" söyledi ve bekleme listeleri arttıkça hizmetin pahalı taşeron personele bağımlılığını azaltmayı amaçlayan 10 yıllık bir plan ortaya koydu.

Starmer hükümeti ilk olarak önleyici tedbirlere yöneldi. Abur cubur TV reklam yasağı, hükümetin sigaraya bağlı hastalıkları azaltmak amacıyla bar bahçeleri ve açık hava restoranları da dahil olmak üzere açık alanlarda sigara içilmesini yasaklayacağı yönündeki önerileri takip ediyor.