Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek… Din İşleri Başkanı Moral, kandil nedeniyle mesaj yayımladı
İçeriği Görüntüle
Girne-Alsancak ana yolunda çift kabin aracın arkasında, insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasında, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, soruşturma başlatıldığı ve araç sürücüsünün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, sürücünün aracın sabit koltukları dışında yolcu taşımak suçundan rapor edildiği belirtildi.