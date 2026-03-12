ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 13. güne girildi.

KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ GELİYOR

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'in merkezine doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini açıkladı. Açıklamadan kısa süre sonra da Kudüs üzerinde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

İRAN KÖRFEZ'E İHA'LAR GÖNDERİYOR

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, müdahale edilen insansız hava araçlarından düşen parçalar nedeniyle ülkede 6 elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının engellendiğini ve bunun aynı gün bildirilen üçüncü olay olduğunu belirtti.

İRAN'DAN HİNDİSTAN'A HÜRMÜZ İZNİ ÇIKTI

Reuters'a konuşan Hintli kaynaklar, İran'ın Hindistan bandıralı tankerlere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verdiğini belirtti.

SAVAŞ 13. GÜNÜNE GİRDİ, GECE BOYU SİRENLER ÇALDI

İran Savaşı 13. gününde devam ediyor. Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı. Kuveyt ordusu da, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını açıkladı.