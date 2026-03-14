ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 15'inci güne girildi. Karşılıklı saldırılar aralıksız sürürken bölgedeki gerginlik te hat safhada.

TRUMP: İRAN TAMAMEN YENİLDİ VE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "İran tamamen yenildi ve anlaşma yapmak istiyor." diyen Trump "Ancak bu anlaşma benim kabul edeceğim türden değil." ifadesini kullandı.

"İSLAMİ DİRENİŞ" GRUBU: IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİK

Irak'ta "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 8 saldırı düzenlediğini duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada, son 24 saat içindeki saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığı belirtildi.

İRAN'DAN "PETROL ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISINA MİSİLLEME YAPARIZ" AÇIKLAMASI

İran ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın petrol altyapısına yönelik herhangi bir saldırı, ABD ile işbirliği yapan bölgedeki petrol şirketlerinin enerji altyapısına saldırılara yol açar" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi. Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü duyuruldu. İsrail ordusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı. ⁠İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleriyle saldırı yapıldığını açıkladı. Rişon LeTsiyon şehir merkezinde bazı araçlar hasar aldı. Şoham'daysa bir binanın çatısında yangın çıktı. Füzelere ait şarapnellerin bir otoyolda da hasara yol açtığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN: 6 İHA'YI ENGELLEDİK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Peş peşe yapılan iki ayrı açıklamada 5 İHA'nın ülkenin doğusunda, 1 İHA'nın da Rubül Hali Çölü'nde imha edildiği kaydedildi. Açıklamalarda, İHA'ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

LÜBNAN'DAKİ İSRAİL SALDIRISINDA 12 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

WSJ: SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 5 ABD İKMAL UÇAĞI VURULDU

Wall Street Journal (WSJ), Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt ikmal uçağının, yerde olduğu sırada vurularak hasar gördüğünü yazdı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA SALDIRI

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı. İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.

İRAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İran’dan Türkiye’ye balistik füze fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye’ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi. ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.