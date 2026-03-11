ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı. Trump mayınların kaldırılmasının doğru yönde atılmış "dev bir adım" olacağını da söyledi. ABD Başkanı, son birkaç saatte aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini belirtti. Öte yandan CNN'in haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi. Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü. Öte yandan kaynaklardan biri, İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

ABD İRAN GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddialara ilişkin Amerikan ordusundan açıklama var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, Hürmüz Boğazı yakınlarında 16 İran mayın gemisini imha ettiğini bildirdi.

İSRAİL: İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 12 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi. İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

"ABD'NİN OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ"

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İRAN POLİSİ: SOKAĞA ÇIKANLAR, DÜŞMAN OLARAK GÖRÜLECEK

İran polisinden yapılan açıklamada, "Düşmanın çağrısıyla sokaklara çıkanlar, protestocu olarak değil düşman olarak değerlendirilecek. Güvenlik güçlerimizin elleri tetikte" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, İsrail’e karşı yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı aktarıldı. Tehdidin geçmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı kaydedilirken, füzelerden kaçının önlendiğine dair bilgi verilmedi. Magen David Adom ambulans servisi, ilk belirlemelere göre saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarında ise, İran’dan fırlatılan füzelerden bazılarının önlenemediği ve Tel Aviv’e isabet ettiği iddia edildi.

İRAN, ABD VE İSRAİL'İN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜ

İran, Kirman eyaletiNDE geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve bir tane de ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

"YENİ DİNİ LİDER SAPASAĞLAM"

İranlı kaynaklar yeni dini lider MüctebaHamaney'in durumuna dair bilgi verdi. Hamaney'in babasının da öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda yaralandığı iddialarına da yanıt veren kaynaklar, yeni dini liderin "savaş yaralarına rağmen sapasağlam" olduğu ifade edildi.

PEZEŞKİYAN: BÖLGE ÜLKELERİYLE ÇATIŞMAYA GİRME NİYETİMİZ YOK

İran devket televizyonu Cumhurbaşkanı MesudPezeşkiyan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan konuşmasını aktardı. Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum savaştan sorumlu olanlara dikkat etmezse küresel düzenin ve güvenliğin tehlikeye girer" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı, bölgede yaşanan gerginliğe ilişkin de "Tahran'ın bölge ülkeleriyle çatışmaya girme niyeti yok" sözlerini kullandı.