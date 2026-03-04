ABD ile İsrail’in nükleer potansiyelini gerekçe göstererek İran’a başlatığı saldırının beşinci gününe girilirken, savaşın bölgesel boyutları giderek genişliyor.

ABD ve İsrail’in şiddetli saldıları devam ederken İran. Bölgedeki bütün ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor.

İRAN: ABD VE İSRAİL HEDEFLERİNE 40 FÜZE FIRLATILDI

İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’da devam eden savaşın beşinci gününde ABD ve İsrail’e ait hedeflere yönelik yeni bir füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları’nın hava-uzay kuvvetleri tarafından yaklaşık 40 füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırının, İran’ın yürüttüğünü duyurduğu “Honest Promise 4” operasyonunun 17’nci dalgası kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran tarafı füzelerin hangi hedefleri vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmazken, saldırının ABD ve İsrail’e ait noktaları hedef aldığı belirtildi. Çatışmaların beşinci gününde karşılıklı saldırılar bölge genelinde gerilimin tırmanmasına neden oluyor

KATAR’DAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

Katar Savunma Bakanlığı, iki balistik füzenin Katar'ı hedef aldığını açıkladı.

Füzelerden biri Katar hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, diğeri bölgedeki en büyük Amerikan üssü olan El-Udeid'deki ABD hava üssünü vurdu.

Doha yakınlarındaki El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Ortadoğu'daki hava operasyonlarının merkezi konumunda bulunuyor.

Katar, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Reuters ve AFP haber ajanslarına göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'ın güneyinde iki seyir füzesini engellediğini açıkladı.

Ülkenin resmi Suudi Basın Ajansı (SPA) dokuz insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

KUVEYT’TE BİR KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kuveyt Sağlık Bakanlığı sözcüsü, ülkede bir yerleşim bölgesinde şarapnel parçalarının üzerine düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü Dr. Abdullah Sund, "Müdahalelere rağmen aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Buna göre kızın annesi de dahil olmak üzere ailesinin dört üyesi hastaneye kaldırıldı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Kuveyt ordusu gelen hava hedeflerini imha ettiğini ve bunun sonucunda enkazın bir yerleşim binasına düştüğünü söyledi.

İRAN SALDIRILARINDA 1097 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 28 Şubat'tan bu yana İran'da 1.097 sivilin öldürüldüğünün bildirdiğini söyledi.

Ajansa göre, bunların 181'i 10 yaşın altındaki çocuklardı.

HRANA, 100'ü çocuk olmak üzere yaralıların sayısının 5.402'ye ulaştığını da ekledi.

Sadece son 24 saatte en az 104 saldırı gerçekleştiğini belirten HRANA, saldırıların askeri üsleri, sağlık merkezlerini ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını söyledi.

İSRAİL: HAMANEY’İN YERİNE GELECEK LİDER DE HEDEF OLABİLİR

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ABD ve İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine seçilecek herhangi bir liderin de suikast hedefi olabileceğini söyledi.

Katz, X platformunda yaptığı açıklamada, İran’da Hamaney’in yerine geçecek kişinin İsrail’e yönelik tehditleri sürdürmesi halinde hedef alınacağını ifade etti.

İsrailli bakan açıklamasında, “İsrail’in yok edilmesi planını sürdürmek, ABD’yi, özgür dünyayı ve bölgedeki ülkeleri tehdit etmek ve İran halkını baskı altında tutmak üzere İran rejimi tarafından seçilecek herhangi bir lider, adı ne olursa olsun ve nerede saklanırsa saklansın suikastın kesin hedefi olacaktır,” dedi.