İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyü şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.