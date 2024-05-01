İŞAD, emeğe ve çalışan haklarına saygının demokratik kültürün, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulmasının toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

İŞAD 1 Mayıs nedeniyle yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılık ile mücadele edilmesi, kadın istihdamının artırılması ve sosyal diyalog esas alınarak çalışma yaşamının geliştirilmesi devlet, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği yapması gereken en önemli konular olduğunu söyledi.

İŞAD şöyle devam etti;

“İŞAD olarak sağlık ve huzur açısından güvenli bir iş ortamı sunabilmeyi, hem istihdamın hem de işletmenin devamlılığını sağlamayı öncelikli görüyoruz. İş dünyasının, çalışanlarımız ve işverenlerimizle, güven ve dayanışma içinde bu zorlu ekonomik sürecin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

İfade ve birçok kavramın önemini gösteren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz”