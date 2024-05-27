İŞAD, narenciye üretimi ve üreticinin yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek üzere Güzelyurt’a Bağlı Akçay Köyü’nü ziyaret etti.

Ziyarette, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatcıları Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Ziraat Mühendisi İzlem Nizam eşliğinde gözlemlemelerde bulundu.

İŞAD’dan yapılan açıklamada, üreticinin gerek hava koşullarının getirdiği gerek yanlış üretim politikalarının etkisi altında olduğu bir sezonda ürünlerin dalında kalarak bir sonraki sezonda daha da vahim bir sonuca ulaşacaklarından bahsedildi.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Sezonun başında Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen Yeşillenme Hastalığı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bu Hastalığın hiçbir suretle olmadığını değerlendiren uzmanlar, ülke içerisinde hastalığın var olduğu manipülasyon ile turunçgil ürünlerimizin değerini düşürerek dalında kalmasına sebep verilmiştir. Gelecek yılın meyve tutumu gerçekleşmiş ancak bu sezonun ürünü halen hasat edilmemiştir, bu ağaçların sağlığı bakımından çok vahim etkisi haline gelecek diğer sezonun ürün kalitesi ile rekoltesi de daha da büyük zararlar doğuracağı anlamına gelmektedir. King mandarin de hasat edilenin ödemesi halen yapılmadı. Yere dökülenin ödemesi yapılacak mı ? Bilinmiyor. Valencia portakalın hasat edilmesi artık pek mümkün görülmüyor. Bakanlar Kurulunun çoktan bu ürünleri ödemek üzere karar üretmesi ve Daireden memurları tespit için araziye göndermesi gerekirdi. Ödeyeceğiz demek yeterli değildir. Şu an harekete geçmeyerek ve bu kararları üretmeyerek gelecek yılın ürününe ve ağaçlara zarar vermektedirler”.