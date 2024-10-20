İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, (İSG-BİR) Birlik Başkanı Erkay Özgör, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarındaki artışın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi endişelere neden olduğunu belirtti. Özgör, inşaat sektöründe kazaların önlenmesi için kapsamlı bir reform çağrısı yaptı.

Özgör, yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da her yıl birçok işçinin inşaat sahalarında kazaya maruz kalırken, bu kazaların önemli bir kısmının ölümcül sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği, çalışanların önlemler açısından yeterli bilgiye sahip olmaması ve denetim eksikliklerinin bu artışın temel sebepleri arasında olduğunu belirttiklerini kaydeden Özgör, iş kazaları istatistiklerinin endişe verdiğini vurguladı.

Özgör, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, inşaat sektörü, iş kazalarının en sık yaşandığı alanlar arasında başı çekiyor. KKTC’de 2015-2020 yılları arasında gerçekleşen iş kazalarının yüzde 26.7’si inşaat sektöründe gerçekleşmiş olup ölümlü iş kazalarının yüzde 46.9’u da inşaat sahalarında gerçekleşmiştir. Bu oran 2020-2024 yılları arasında daha fazla artmış olup diğer sektörlere kıyasla oldukça yüksektir. Yüksekten düşme, malzeme çarpması ve ekipman kaynaklı kazaların başlıca ölüm sebepleri olduğu bilinmektedir.

-‘Alınan tedbirler yetersiz’

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış olsa da bu tedbirlerin sahada yeterince uygulanmadığı gözlemlenmektedir. İşçilerin gerekli eğitimleri almaması, koruyucu ekipman eksikliği ve denetim mekanizmalarının zayıf olması, kazaların artmasına zemin hazırlayan başlıca etkenler arasında yer almaktadır. Ayrıca, yüklenici firmaların maliyetleri düşürme çabasıyla iş güvenliği harcamalarını kısma eğiliminde oldukları da dile getirilmektedir.”

İSG-BİR Başkanı Erkay Özgör, inşaat sektöründe kazaların önlenmesi için kapsamlı bir reform çağrısı yaparak “İlk adım olarak işçilerin iş güvenliği eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika zorunluluğunun getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, denetimlerin sıklaştırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması gerekiyor.” dedi.

İnşaat sektöründeki iş kazalarının önlenebilmesi için işverenlerin, işçilerin ve devletin birlikte hareket etmesi büyük önem taşıdığına işaret eden Özgör, sadece yasal düzenlemeler değil, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kültür oluşturulmasının da kritik bir adım olduğunu, artan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için daha fazla farkındalık ve etkin denetimlerin bir an önce devreye girmesi gerektiğini vurguladı.