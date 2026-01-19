Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına kararın açıklanması için ara verildi.

-Gül

1993 ruhsatında İmar Müdürü olarak yer alan Yusuf Gül, hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Görevde olduğu yılların yapıda denetime tabii olunmayan bir dönem olduğunu söyleyen Gül, 27 Mart 1997 yılına kadar binanın konut olarak inşaata başladığını kaydetti. Gül, 27 Mart 1994’te görevden ayrılıp İzmir’e taşındığını söyleyerek, “Benim bunları durduracak yasal bir görev ve sorumluluğum yoktu” dedi.

Gül, beraatını talep etti.

-Bulut

Osman Bulut da beraatını talep etti.

-Balcı

Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mütalaada somut bilimsel objektif açıklamalar olmadığını iddia eden Balcı, bilir kişi raporunda somut bilimsel delillerin olmadığını belirterek, tekrar bilirkişi raporu alınması taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Raporlarda imalat sürecine ilişkin tespitler olduğunu, kendilerinin görev alanına giren tespitler olmadığını kaydeden Balcı, mütalaada kimin suçlandığının anlaşılmadığı ifadeler olduğunu kaydetti. Balcı, “Suçsuzum beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Bilal Balcı’nın avukatı Mehmet Ali Aslan, açık bir şekilde görev tanımının sadece kontrol yükümlülüğü bulunduğunu söyleyerek, “Suçlamalar görev kapsamıyla bağdaşmamaktadır” dedi.

Yeni bir bilir kişi raporuna yönelik taleplerini dile getiren Aslan, “Bina 20 yaşını aşmıştı. Ciddi tadilatlar görmüş beton provizyonuna uğramıştı. Bahse konu binanın yıkılmasına nasıl sebep olduğu açıklanmamıştır. Bugüne kadar sorumlu olduğu bir eylemden bahsedilmemiştir” diyerek, müvekkilinin beraatını istedi.

-Karaaslan

Daimi işçi Abdurrahman Karaaslan da teknik konularda bilgisi olmadığını söyleyerek, binanın yıkılması konusunda bilgi ve yetkisi olmadığını dile getirerek, beraatını istedi.

Avukatı ise müvekkilinin eylemlerinin görev kapsamında olmadığı söyleyerek, müvekkilin suç sayılabilecek bir eylemi bulunmadığını dile getirerek, adli tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi.

-Karakuş

Fazlı Karakuş büro elemanı olarak görev yaptığını ve verilen evrakları doldurup görevlilere teslim ettiğini belirtti.

Karakuş’un Avukatı Murat Kaplan da, mütalaada yer alanların müvekkilinin yetki ve bilgisinin el verdiği hususlar olmadığını, müvekkilinin evrak doldurmakla binanın yıkılmasına sebep olmasının mümkün olmadığını söyleyerek, beraatini ve adli tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

-Alkayış

Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış da önceki duruşmalarda olduğu gibi beraatını talep etti. Alkayış’ın avukatı ise müvekkilinin sorumluluğu olmadığını söyleyerek, müvekkilinin imzasının bulunduğu yapı ruhsatı ve binanın kullanma belgesi arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

Alkayış’ın avukatı ise müvekkilinin adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını istedi.

Karar öncesinde söylemek istediği bir şey olup olmadığının sorulması üzerine sanıklar, Yusuf Gül, Osman Bulut, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Fazlı Karakuş, Mehmet Salih Alkayış suçsuz olduklarını ve beraatlarını talep etti.

Sanık ve sanık avukatlarının dinlenmesi ardından mahkemeye karar için 20 dakika ara verildi.