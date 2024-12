İsias Otel davasının beşinci duruşması bugün yapılıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava Türkiye saatiyle 10.00’da (Kıbrıs saatiyle 09.00’da) başlayacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri, dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının resimlerini girişe sıraladı.

Ellerinde; “Kamu Görevlileri Yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “ Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?” “İsias ortak davamız”, “Deprem Suçluları Taksir Değil Olası Kast ile Yargılansın”, yazılı pankartlar taşıyan aileler, mahkeme önüne geldi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, duruşma öncesi açıklama yaparken, Rehberler İçin Adalet Platformu da mahkeme önünde hazır bulundu.

-Karakaya: “Son bilirkişi raporu adalet arayışımız için güçlü temel”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, son çıkan bilirkişi raporunun İsias davasındaki adalet arayışı için güçlü bir temel sunduğunu vurguladı.

İnsan hayatını değersizleştiren zihniyetlerin cezalandırılmamasının yeni faciaların önünü açacağını söyleyen Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden bilimsel raporlar ve açık deliller ışığında hareket ederek tüm suçlular için adaletin sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

Karakaya, “Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve sevdiklerimizin acısıyla kahroluyoruz. Bu yüzden buradayız. Onlara verdiğimiz adalet sözünü tutmadan, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Bilirkişi raporuyla adalet mücadelelerinde öne sürdükleri "olası kast" ile yargılanma taleplerinin daha da güçlendiğini vurgulayan Karakaya, raporun, İsias Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelediğini kaydetti.

Karakaya, otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamasında usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinden etriye aralıklarına, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine, iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine, belgelerde usulsüzlükler ve daha birçok konunun bilimsel olarak ortaya konduğunu kaydetti.

Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İsias Otel saniyeler içinde yıkılarak evlatlarımızı, ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve rehber dostlarımızı bizden kopardı. Ancak biz biliyoruz ki bu bir ‘doğal afet’ değil, açgözlülük, ahlaksızlık ve sorumsuzluklarla örülmüş bir cinayettir.”

Bu delillerle, suçluların hak ettikleri en ağır cezayı alacağına inanç belirten Karakaya, şöyle devam etti:

“Bu dava, yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil, gelecekte başka çocukların, öğretmenlerin, anne ve babaların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için de yürütülmektedir. İsias Otel, saniyeler içinde yıkılarak evlatlarımızı, ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve rehber dostlarımızı bizden kopardı. Ancak biz biliyoruz ki bu bir ‘doğal afet’ değil, açgözlülük, ahlaksızlık ve sorumsuzluklarla örülmüş bir cinayettir.”

-“Onları tekrar kucaklayamayacağımız gerçeğiyle yaşamak zorundayız”

Her gün, her saat ve her an canlarının, çocuklarının güzel yüzlerinin gözlerinin önünde olduğunu ancak ellerinin boş olduğunu ifade eden Karakaya, “Onları tekrar kucaklayamayacağımız gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Kalplerimizi paramparça eden bizi onlarsız yaşamaya mahkum eden sorumlular bellidir ve bu kişiler yalnızca mal sahipleri, fenni mesuller değil, aynı zamanda görevini yerine getirmeyen kamu görevlileridir.”

-“Bu kişilerin yargılanması, hukukun üstünlüğü ve toplum vicdanı adına hayati bir adımdır”

Savcılık tarafından hazırlanacak iddianamede adı geçen kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bu kişiler, devletin kendilerine verdiği yetkiyi suistimal ederek güvenliğimizi sağlaması gereken yapıların adeta ölüm tuzağına dönüşmesine sebep olmuştur. Bu kişilerin yargılanması, hukukun üstünlüğü ve toplum vicdanı adına hayati bir adımdır. Adalet Bakanlığı’na, savcılık makamına ve mahkeme heyetine çağrımız nettir: Tüm sorumluların ‘olası kast’ ile yargılanması için gereken adımları atın.”

Karakaya, bu davanın yalnızca İsias Otel’in yıkımıyla sınırlı bir hukuki mesele olmadığını, bu davanın gelecekte inşa edilecek her bir yapının insan hayatına uygunluğunu denetleyecek mekanizmaların oluşturulması için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Karakaya şöyle konuştu:

“Türkiye ve Kıbrıs halklarının gözleri bu mahkemeye çevrilmiştir. İnsan hayatını değersizleştiren zihniyetlerin cezalandırılmaması, yeni faciaların önünü açacaktır. Evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve sevdiklerimizin acısıyla kahroluyoruz. Bu yüzden buradayız. Onlara verdiğimiz adalet sözünü tutmadan, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bilimsel raporlar ve açık deliller ışığında hareket ederek tüm suçlular için adaletin sağlanmasını talep ediyoruz.”

Son nefeslerine kadar adalet çığlıklarını duyurmaya, bu davanın örnek bir karar ile sonuçlanması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Karakaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bize desteğiyle güç veren halkımıza, yanımızda duran dava arkadaşlarımıza ve tüm vicdan sahibi insanlara teşekkür ediyoruz. Unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Meleklerimiz için adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecek.”

Karakaya’nın ardından Başbakan Ünal Üstel de mahkeme önünde basına açıklama yaptı.