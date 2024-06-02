KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık Yunan Başbakanı Kiriakos Mitçotakis’in Mayıs ayındaki Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve basın mensuplarının önünde yaptığı iyi komşuluk ve barış niyetlerinden uzak açıklamalarını kınadığını bildirdi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Miçotakis’in Lozan Antlaşmasının Batı Trakya Türklerini “Türk” değil “Müslüman azınlık” olarak kabul ettiği yönündeki AİHM kararlarına aykırı iddialarını, gerçek dışı ve Türk ırkına yönelik “kansız soykırım” olarak niteledi.

Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine verilen tüm “Kıbrıs Cumhuriyeti” Kimlik Kartlarında “Miliyeti-Nationality” açıklamasına “Türk” ırkı ifadesinin yazılması gerektiğini kaydeden Yılmaz Işık, BM’nin hâlâ “hadsiz ve haksız” şekilde Türk tarafını, çözüm planlarını reddeden Rum tarafıyla masaya oturtmaya çalışmakla eleştirdi.

Rum lider Hristodulidis, BM ve AB’ye iki devletli çözümü kabul etme çağrısı da yapan Işık, Kıbrıs’ta 60 yıldır devlet hakkı gasp edilen Kıbrıs Türk halkının tazminat haklarının bizzat BM tarafından karşılanmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğunu kaydetti.

Işık, açıklama metninin bir kopyasının BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup olarak gönderileceğini de sözlerine ekledi.