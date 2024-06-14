İskele Belediyesi, İskele Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararı uygulamaya geçirdi ve mülk sahibine gönderilen ihbarnamede belirtilen 30 günlük sürenin ardından izinsiz yapıldığı tespit edilen yapıyı yıktı. 12 Haziran Çarşamba günü İskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkımda, mülk sahibinin, yıkımdan en az zararla etkilenmesi için büyük çaba sarf edildi. Yapı üzerinde bulunan kiremitler büyük bir titizlikle kaldırılırken, kaçak olduğu tespit edilen yapı içerisindeki eşyalar da yine aynı titizlikle dışarı çıkartıldı.

İSKELE BOĞAZ MEVKİNDE İZİNSİZ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN YAPI, UYARILARIN ARDINDAN YIKILDI

Hasan Sadıkoğlu başkanlığındaki İskele Belediye Meclisi, İskele hudutları içerisinde Boğaz mevkiinde, Ada 109 Parsel 2 (S31 B.19.C 3 D) içerisinde izinsiz yapıldığını tespit ettiği yapıyla ilgili 24 Nisan Çarşamba günkü toplantısında oybirliği ile aldığı yıkım kararını, hayata geçirdi. İskele Belediyesi, mülk sahibine gönderilen ve 30 gün verilen sürenin dolmasının ardından, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve Değiştirilmiş şekliyle Belediyeler Yasasına aykırı davrandığı tespit edilen, Neşe Restoran yanındaki kaçak yapıyı yıkma işlemini 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirdi.

İskele Belediyesi Avukatı Fatoş Emirhan Yenigün gözetiminde, İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin kontrolünde, İskele Belediyesi İnşaat Birimi tarafından kaçak yapının yıkılması işleminde herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için İskele Belediyesi Elektrik Birimi ile Su İşleri Birimi de hazırda bulundu. Yıkım işleminin ardından söz konusu bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskele Belediyesi kısa zaman içinde yıkımın gerçekleştiği alan için halkın denize ulaşımını kolaylaştırmak ve halka açık hale getirmek için proje üretecek.

VERİLEN SÜRENİN ARDINDAN HİÇBİR İŞLEM YAPILMAMASI NEDENİYLE YIKIM GERÇEKLEŞTİ

İskele Belediye Meclisi’nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günkü toplantısında aldığı yıkım kararı, ilgili mülk sahibine, 3 Mayıs Cuma günü, İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yazılı olarak elden teslim edilmiş, ayrıca İskele Belediyesi’nin web sayfasında da paylaşılmıştı.

Mülk sahibine gönderilen ve 30 gün sürenin verildiği ihbarnamede ‘ izinsiz ve/veya projesiz yapıldığı tespit edilen yapının kaldırılarak ve/veya yıkılarak en geç 30 gün içerisinde eski haline getirilmesi istenmişti.

Ancak verilen sürenin 3 Haziran’da dolmasına rağmen mülk sahibinin hiçbir işlem yapmaması nedeniyle, son kez ihbarname gönderilmiş, yıkım kararının uygulanacağı, bu sebepten, kaçak olduğu tespit edilen yapıdaki eşyaların kaldırılması, kaldırmaması durumunda ise belediye personeli tarafından eşyaların kaldırılıp güvenli bir yere taşındıktan sonra yıkım işleminin yapılacağı mülk sahibine bildirilmişti.