K.T. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Meriç Trafo Merkezi'ne girip, 92 milyon TL'lik birikmiş borcu olduğunu gerekçe göstererek Ercan Havaalanı Terminali'nin elektriğini kesme girişiminde bulundu.

Polis, El-Sen üyesi KIB-TEK çalışanlarının trafo merkezine girişine izin vermedi. Polisle El-Sen ve sendikaya destek verenler arasında arbede yaşandı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, polisin müdahalesinin ardından, bir gece ansızın, haber vermeden havalimanının elektriğini keseceklerini söyledi. Tuğcu ayrıca Değirmenlik Karakolu'na da giderek, yasaların uygulanmasını engelleyen polis memurları hakkında şikâyette bulunacaklarını belirtti. Tuğcu, polisin, yasaların uygulanmasına engel olup, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin sahibi Emrullah Turanlı'yı koruduğuna işaret etti.

-Tuğcu: "Ercan halkın değil.. Çoktan satıldı"

El-Sen Başkanı Tuğcu, eylem sırasındaki basın açıklamasında, T&T şirketine yapılan kıyağa ve iltimasa son vermek için trafo merkezine geldiklerini söyleyerek, borcun ödenmesi için verilen sürenin bu sabah dolduğunu belirtti.

KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın'ın şaibeli açıklamalar yaptığını iddia eden Tuğcu, KIB-TEK ile T&T şirketinin herhangi bir mutabakata varmadığını, bunun yerine sadece borçların yapılandırması için bir dilekçe verdiğini aktardı.

3 buçuk yılda 9 kez af yasası çıkarıldığını ve son afla birlikte siyasilere yakın kişilere taksitli yapılandırma yapıldığını kaydeden Tuğcu, KIB-TEK'in "halkın yararına" diyerek Ercan'da yapmaya çalıştığı yapılandırmanın, halkın değil söz konusu şirketin yararına olduğunu belirtti. Tuğcu, Ercan'ın halihazırda çoktan satılmış olduğunu savundu.

KIB-TEK'in bugün borç kapatmak için bankadan yüzde 55'lere varan faizle borçlandığını fakat buna karşın KIB-TEK'e ödenmeyen borçlara yüzde 38' faiz uyguladığını dile getiren Tuğcu, aradaki yüzde 18'lik farkın görev zararı olarak halk tarafından ödeneceğini aktardı.

Tuğcu, Ercan'ı besleyen biri 11 KWA, diğer 22 KWA'lık iki ayrı hat bulunduğunu ve bugün sadece "Emrullah Turanlı'nın darphanesi" diye niteledikleri Ercan terminal binasını besleyen 22 KWA'lık kablonun enerjisini kesmeye geldiklerini söyledi.

Tuğcu ayrıca, 11 Haziran'da KIB-TEK'deki sorunlar için Başbakanlık ve KIB-TEK Müdürü de dahil ilgili makamlara öneri yazı yolladıklarını ve bunun içeriğinde maaşlarla ilgili hiçbir talep bulunmadığını kaydederek, üretim yetersizliği ve altyapı eksikliklerine yönelik yazdıkları bu önerilerin 28 Haziran'a kadar cevap alamadıkları takdirde, süresiz eylem de dahil her türlü eylemi yapabileceklerini belirtti.

-Bıçaklı: "Konu tartışmaya kapalıdır; 675 TL üzerinde borcu olanın elektriği kesilir"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı da devlet kurumlarının kimseye babasından miras kalmadığını söyleyerek, konunun tartışmaya kapalı olduğunu belirtti. Bıçaklı, KIB-TEK'in, enerji üretip sattığını ve kim olursa olsun 675 TL'yi aşan borcu olan herkesin elektriğini kesme yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

92 Milyon TL olan borcun ay başında 100 milyonu bulacağına işaret eden Bıçaklı, yakıt almak için bankadan borçlanacak KIB-TEK'in borç faizini KIB-TEK müdürünün ödeyip ödemeyeceğini sordu.

Hükümetin yapamadığı işi KIB-TEK çalışanının sendikası El-Sen'in yapmaya çalıştığını, ona da polisin engel olduğunu kaydeden Bıçaklı, halkın malının Ercan değil KIB-TEK olduğunu ve sendikanın halkı ve kurumu zarara uğratmamak için trafo merkezine eylem yapmaya geldiğini söyledi.

-Peksever: "Görevimizi yapmamızı engelleyenler, adaletsizliğin, ayrıcalığın ve adaletsizliğin yanındadır"

Bıçaklı'nın konuşmasının ardından El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever konuyla ilgili yasa ve tüzükleri okuyarak El-Sen'İn ayrıcalığa ve adaletsizliğe karşı olduğunu, yasa dışılığa ortak olmayacağını belirtti.

"Görevimizi yapmamızı kim engellerse, bu adaletsizliğin, ayrıcalığın ve adaletsizliğin yanında olacaktır" diyen Peksever, "Bir gece ansızın gelebilir ve bu elektriği kesebiliriz" ifadelerini kullandı.

-Maviş: "O çekin ucundan kim tuttuysa tek tek hesabını soracağız"

Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede dün yayınlanan bir anketten örnek vererek, halkın en fazla liyakatsiz yönetici ve bürokratlardan şikayeti olduğuna işaret ederek, halkın, yolsuzluk, rüşvet, partizanca istihdam ve sahte diploma olaylarından usandığını belirtti.

KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın'ın "ihalesiz akaryakıt alımı" konusunun Sayıştay raporlarına girdiğini, partizanca istihdam, ve bakım-onarım ihalesinin Türkiye'den bir şirkete verilmesi konularından da "sabıkalı" olduğunu söyleyen Maviş, bir vatandaş olarak tüm bu yolsuzluklardan, Emrullah Turanlı'dan ve Türkiye'nin 4. zengini konumunda bulunan AKSA Şirketi sahibi Cemil Kazancı'dan hesap sorulmasını istediğini kaydetti.

Maviş, "Ercan'ın satışına onay veren o fotoğraftaki büyük çekin ucundan kim tuttuysa, bir bir hesap soracağız" diyerek, Turanlı ve onun gibilerden hesap soran El-Sen'e teşekkür etti.

-Özuslu: "Havalimanı sahibi devletten daha büyükmüş imajı yaratıldı"

CTP Milletvekili Sami Özuslu da El-Sen'in geçmişte Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi devlet kurumlarının da elektriklerini kestiğini hatırlatarak, şu an "Ercan Havalimanı sahibinin devletten daha büyükmüş" imajı yaratıldığını söyledi.

Özuslu, tahsilat yapmanın neden El-Sen'e düştüğüne anlam veremediğini de belirterek, 92 Milyon TL'nin aylık faizinin 3,75 milyon TL'yi bulduğuna işaret etti. Özuslu, "KKTC'de otel yatırımları devam eden T&T şirketi battı mı yoksa iflas mı etti?" sorusunu sordu.

Hükümetin üç ortağına seslenen Özuslu, bugün trafo merkezi önünde yaşanan yöntemi "faşizan" olarak niteledi.

-Gökçebel: "Ülkeye hırsızları getirdik, polisle de koruyoruz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel artık ülkede yasaları uygulayanların değil, zenginlerin korunduğunu söyledi.

Gökçebel, "Hani ucuza uçak bileti bulacaktık, hani rekabeti getirecektik... Maalesef hırsızları ülkeye getirdik, onlar insanları soyuyor biz de polis kullanarak onları koruyoruz" dedi. Gökçebel, 92 milyon TL'lik borcuna rağmen, ülkede üçüncü oteli inşa etmeye çalışan bir şirketin borç yapılandırma isteği yazsının da kamuoyuna "mutabakat metni" olarak lanse edildiğini iddia etti.

Gökçebel artık tüm örgütlerin, siyasi partilerin ve halkın bir karar verip, ya hırsızlardan yana, ya da halkın ve kurumların yanında olması gerektiğini ekledi.