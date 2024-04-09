İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya özerk yönetim parlamentosunun bağımsızlığı teşvik etmeye yönelik kararını askıya aldı.

Anayasa Mahkemesi, Katalonya'da uzun süredir devam eden bağımsızlık yanlısı girişimlerin bir yenisini daha önledi.

Katalonya'da bir sivil toplum kuruluşunun imza toplayarak yerel parlamentoya sunduğu ve yerel parlamentonun başkanlığınca kabul edilerek gündeme aldığı, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesine ilişkin önergeye İspanya hükümetinin yaptığı itiraz başvurusunu oy birliğiyle kabul eden Anayasa Mahkemesi, bu sürecin otomatik olarak askıya alınmasını sağladı.

Anayasa Mahkemesinin kabul ettiği başvuru ile ilgili kararını en geç 15 ay içinde vermesi gerekirken, bu süreç zarfında askıya alınmış önerge ile ilgili Katalan parlamentosunda hiçbir oturum yapılamayacak.

Bağımsızlık için Katalan Dayanışması adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle Katalonya özerk yönetim parlamentosuna sunulan, tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin önerge, yerel parlamento başkanlığınca 20 Şubat'ta kabul edilmişti.

İspanya hükümeti, önergeye tepki göstererek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Katalonya'da 12 Mayıs'ta erken yerel parlamento seçimleri yapılacak olmasından dolayı bu bölgedeki ayrılıkçı girişimler de tekrar gündeme geliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi, geçmişte Katalonya'da yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandumu da yasal olarak geçersiz kılan kararlar almıştı.