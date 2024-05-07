İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Hamas'ın “İsrail’le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor." dedi.

Hagari, ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini kaydetti.

Ordu Sözcüsü, Gazze'de "operasyonlara" devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Hamas tarafından onaylanan ateşkes ve esir değişimi teklifi, İsrail'in taleplerini karşılamaktan çok uzak.

- İsrail'in bir eve düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı.

Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cansız bedenler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırılar düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.