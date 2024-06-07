ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin İsrail ve Hamas tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirten revize edilmiş bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi karar taslağı hazırlığına, İsrail'in karşı çıktığı bildirildi.

ABD'nin hazırladığı taslakta, yaklaşık 8 aydır devam eden "savaşın" sona erdirilmesi ve harap olmuş Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması için İsrail'in kabul ettiği ve Hamas'a da kabul etmesi çağrısında bulunduğu 3 aşamalı plan da yer alıyor.

Plana göre, her iki tarafın da kalıcı bir ateşkesi kabul etmesi karşılığında, Gazze'deki tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak ve tüm İsrail güçleri Gazze'den çekilecek.

- İsrail itiraz ediyor

Ancak İsrail, yakın müttefiki ABD'nin kalıcı ateşkes adımına yönelik bu son girişimine itiraz ediyor.

İsrail, taslaktaki "31 Mayıs'ta açıklanan ve İsrail için kabul edilebilir olan yeni ateşkes önerisinin memnuniyetle karşılanması ve Hamas'a da bunu kabul etmesi çağrısında bulunulması" ifadesine karşı çıkıyor.

Associated Press'e konuşan İsrailli bir yetkili, söz konusu ifadenin, İsrail'in Hamas'ı askeri bir güç olarak yok etme amacını göz ardı ettiğini söyledi.

İsrail, Hamas'ın gelecekte de askeri saldırılarda bulunacağına inandığı için özellikle ateşkes öngören bir belgeyi imzalamaktan çekiniyor. Bu dil, taslak tartışmalarında da sözü edilen "düşmanlıkların durdurulması"ndan daha kalıcı bir anlam taşıyor.

İsrail, "Gazze Şeridi'nde demografik ya da bölgesel değişikliklere yönelik her türlü girişimi reddeden" dile de itiraz ediyor. Bu, İsrail'in planladığını söylediği "tampon bölgelerin resmi ya da gayriresmi olarak kalıcı şekilde kurulması gibi Gazze topraklarını küçültecek eylemleri" de içeriyor.

- Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk etapta 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.