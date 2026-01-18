İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarına devam etti.

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Refah kentinin kuzeybatısı ile Han Yunus’un güneydoğusundaki bölgeleri hedef aldı.

Aynı saatlerde İsrail ordusu, kuzeydeki Cibaliya ve orta kesimdeki Tuffah Mahallesi ile Bureyc Kampı’nın doğusunda da saldırılar gerçekleştirdi.

Kaynaklar, İsrail’in Refah kentinde binaları patlattığını ve denizden de ateş açtığını belirtti.