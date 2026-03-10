Lübnan Hükümeti'nin ABD aracılığıyla saldırıları sona erdirmesi için İsrail’e doğrudan müzakereler yapılmasını teklif ettiği iddia edildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyrut yönetiminin ilettiği doğrudan müzakere teklifinin İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve ilerleyen süreçte iki ülke arasında olası bir barış anlaşmasına zemin hazırlanmasını amaçladığı belirtildi.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklar, Lübnan'ın Washington yönetimi üzerinden ilettiği teklife hem İsrail hem de ABD'nin "mesafeli ve şüpheci" yaklaştığını öne sürdü.

Lübnan hükümetinin geçen hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a İsrail'in saldırılarını tümüyle sona erdirecek bir anlaşmaya arabuluculuk etmesi için teklifte bulunduğu aktarıldı.

Kaynaklar, Tom Barrack’ın bu teklife yanıtının "İsrail'e karşı yardımımızı istiyorsanız, saçmalıkları bırakın. Hizbullah'ın silahları konusunda atılan gerçek bir adım yoksa, bunun bir anlamı yok." olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin Lübnan'ın teklifinden haberdar olduğunu söyleyen kaynaklar, ancak söz konusu teklifin kabul edilmesi için "çok geç” olduğunu ve Tel Aviv’in Hizbullah’ı tamamen ortadan kaldırmaya odaklandığını öne sürdü.

Beyrut yönetiminin teklifinin İsrail ile bakanlar düzeyinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde görüşmeler gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.